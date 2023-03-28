Военные прокуроры вернули государству земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Данный участок более 7 лет не использовался по назначению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

В 2014 году земельный участок в Медеуском районе Алматы стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО «Строительная компания «Достық строй».

«Данный участок более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии.

24 ноября прошлого года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступил в законную силу. В настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта», - сообщили в пресс-службе ведомства.