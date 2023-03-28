Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Военные прокуроры вернули государству земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге

Малика Сафаргалиева
28 Марта 2023, 13:08
Военные прокуроры вернули государству земельный участок в Алматы стоимостью 6 млрд тенге

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Данный участок более 7 лет не использовался по назначению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры.

В 2014 году земельный участок в Медеуском районе Алматы стоимостью свыше 6 млрд тенге, общей площадью 3,8484 га перешел в собственность ТОО «Строительная компания «Достық строй».

«Данный участок более 7 лет не использовался по назначению, органы военной прокуратуры обратилась с иском о принудительном его изъятии.

24 ноября прошлого года решением Специализированного межрайонного экономического суда Алматы исковые требования военной прокуратуры удовлетворены и вступил в законную силу. В настоящее время ведется работа по исполнению судебного акта», - сообщили в пресс-службе ведомства.


Алматы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Движение семи автобусных маршрутов временно изменили в Астане
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Новые кадровые назначения в Казахстане за неделю
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Перелив через гребень плотины уменьшился в СКО
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Наезд автобуса на 6 человек в Шымкенте: ручной тормоз был поставлен уже после ДТП
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
Две женщины, подросток и ребенок скончались при наезде автобуса в Шымкенте
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие
Дендрологический план разработают в Петропавловске
Дендрологический план разработают в Петропавловске
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
СМИ: Карл III вступил в конфликт с Церковью Англии по вопросу организации коронации
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан
Саудовский лоукостер планирует запустить в этом году прямые регулярные рейсы в Казахстан