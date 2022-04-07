Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Военные привлечены для противопаводковых работ в районе Алтай

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Апреля 2022, 18:37
Военные привлечены для противопаводковых работ в районе Алтай

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Департаментом по ЧС ВКО по указанию акима области в целях мониторинга и повышения степени реагирования на возможные риски в паводковый период в район Алтай направлено 15 военнослужащих и две единицы высокопроходимой техники воинской части 68303 МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Направленные военнослужащие организовали два дополнительных поста контроля за паводкоопасной ситуацией в поселке Зубовске.

Военнослужащими производятся превентивные мероприятия по очистке арычной системы и оказанию помощи социально уязвимым слоям населения.

Всего прочищено 25 метров арычной системы улицы Заречная, ото льда, освобождено пространство под мостом через речку Грязнушка шириной два метра и глубиной 70 сантиметров. По улице Лазо от снега очищено 135 метров арычной системы, ширина которой 90 сантиметров.

Восточно-Казахстанская область   Паводок   Регионы   Общество   Вооруженные силы   Вода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике