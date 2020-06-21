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Военные, пожарные и дезинфекторы: масштабная дезинфекция в Нур-Султане

21 Июня 2020 17:48
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Военные, пожарные и дезинфекторы: масштабная дезинфекция в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане 20-21 июня десятки дезинфекторов, в том числе военные и пожарные проводят очередную масштабную дезинфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

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Первоочередно обрабатываются потенциальные очаги заражения Covid-19 - места массового скопления людей: парки, скверы, остановки, автобусы, общественные места и т.д. Также согласно постановлению городского санврача, руководители ТРЦ, рынков, базаров, ТД и других мест массового скопления также организовали дезинфекцию на рабочих местах, сообщила пресс-служба акимата в Instagram.

«Риски заражения не сняты, увеличивается как количество инфицированных, так и летальных случаев. Если раньше люди знали о COVID-19 только из новостей, то сейчас уже многие столкнулись с этой инфекцией - когда кто-то из близких или знакомых заболел или же оказался в списке контактных. Не стоит недооценивать разрушительную силу коронавируса. COVID-19 отличается от других инфекций тем, что для пациентов он не проходит бесследно. Два дня так называемых «карантинных выходных» позволят сбить темп распространения инфекции. Необходимо соблюдать строгие санитарно-эпидемиологические нормы! Так как именно несоблюдение саннорм приводит к увеличению роста больных», - сказала санврач города Жанна Пралиева.


Напомним, что 20-21 июня приостановлена работа общественного транспорта и всех предприятий, за исключением объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность города, аптек и продмагазинов у дома (график работы с 10 до 17ч). Также закрыты все общественные места: парки, скверы, набережные, пляжи и другие места массового скопления людей. 20-21 июня ограничено передвижение людей по городу, в том числе на личном автотранспорте, за исключением: до места работы (чья деятельность разрешена), в близлежащие аптеки, продмагазины, за получением медуслуг.



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Ринат Дусумов

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