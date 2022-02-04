Военные помогают на месте происшествия с грузовым поездом в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Военнослужащие Вооруженных сил оказывают помощь в ликвидации последствий происшествия с грузовым поездом в Карагандинской области. Задействовано свыше 100 человек личного состава и специальная техника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу Министерства обороны РК.

Напомним , что инцидент произошел 1 февраля текущего года. При следовании грузового поезда с рельсов сошли 12 вагонов. В результате повреждены железнодорожное полотно, линии электропередач. На движение воинских эшелонов происшествие не повлияло.

Привлечение военнослужащих Вооруженных сил к решению гражданских задач нацелено на обеспечение стабильного функционирования национальной транспортной инфраструктуры в целях дальнейшего экономического развития страны.











