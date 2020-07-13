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Военные почтили память погибших от коронавируса минутой молчания

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
13 Июля 2020, 21:00
Военные почтили память погибших от коронавируса минутой молчания

13 июля 2020 года – День общенационального траура по погибшим от коронавирусной инфекции в Казахстане. В 12.00 часов по времени г. Нур-Султана по всей стране была объявлена минута молчания. Память граждан, ставших жертвами пандемии коронавируса, вместе со всей страной почтили военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В Министерстве обороны, во всех воинских частях и учреждениях проведена минута молчания при строгом соблюдении требований карантина.

В День общенационального траура на зданиях оборонного ведомства, воинских частей и учреждений по всей стране приспущены государственные флаги, на кораблях приспущен флаг Военно-морских сил, который по традиции поднимают в 8.00 часов.

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В знак уважения и памяти об умерших от коронавируса все не безразличные граждане надели траурные ленты.

Вооруженные Силы Республики Казахстан с первых дней пандемии приняли участие в борьбе с заболеванием, помогая и поддерживая наших соотечественников в борьбе с недугом и его последствиями.


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