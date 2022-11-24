Военные педагоги Казахстана отмечают профессиональный праздник

24 Ноября 2022, 17:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ –24 ноября 1997 года был подписан приказ министра обороны «О подготовке научно-педагогических и научных кадров для Вооруженных сил». Эта дата стала профессиональным днем представителей военно-научной сферы и военной педагогики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

С момента создания Вооруженных сил независимого Казахстана решение задач укрепления обороноспособности страны во многом зависит от подготовки высококвалифицированных военных кадров в военных учебных заведениях, а также от создания и развития собственной военной науки.

В казахстанской армии создана система военного образования по подготовке специалистов всех уровней, соответствующих современным международным требованиям, налажена подготовка научных и педагогических кадров.

Сегодня в Вооруженных силах последовательно реализуются программы среднего, средне-специального, высшего и послевузовского образования, а также дополнительной подготовки офицерского и сержантского состава, военно-обученного резерва.

Военное образование представлено шестью учебными заведениями, в числе которых Национальный университет обороны, где осуществляется послевузовская подготовка по программам магистратуры и докторантуры, а также ведутся научные разработки. В Вооруженных силах 113 человек имеют ученую степень. Еще более 60 офицеров являются соискателями в Национальном университете обороны и зарубежных вузах.

Представители казахстанского военного образования и науки вносят достойный вклад в подготовку квалифицированных кадров для Вооруженных сил, в повышение научного потенциала страны, а значит, в укрепление обороноспособности государства.