+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Военные патрули покидают улицы Брюсселя впервые с 2015 года

3 Сентября 2021 15:21
Поделиться:
Военные патрули покидают улицы Брюсселя впервые с 2015 года

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - С 31 августа армия Бельгии приостанавливает операцию «Vigilant Guardian», когда военные оказывали содействие полиции в обеспечении безопасности крупных городов, вокзалов, аэропортов и ядерных объектов, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Талибы формируют новое правительство Афганистана
В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса с множественными мутациями Министр обороны вручил награды семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих Довести число вакцинированных граждан от КВИ до 65% планируют в Брюсселе

Указанная операция была начата в январе 2015 года, после ликвидации экстремистской ячейки в бельгийском городе Вервье. В начале операции было мобилизовано 150 военнослужащих, численность личного состава постоянно увеличивалась и к октябрю 2016 года достигла 1828 человек.

В центральных районах Брюсселя можно было наблюдать пешие патрули военных с автоматическим оружием либо их дежурство на военных грузовиках.

Тем не менее, в декабре 2016 года власти страны начали сокращать численность военных патрулей. В 2020 году власти одобрили частичное упразднение миссии.

Опираясь на анализ угроз и требований на местах, армейская поддержка силам полиции утратила необходимость.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бельгия   #Мировые новости  
Поделиться:

Автор:

Арнур Рахимбеков

Новости по теме
Талибы формируют новое правительство Афганистана
В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса с множественными мутациями
Министр обороны вручил награды семьям погибших и пропавших без вести военнослужащих
Довести число вакцинированных граждан от КВИ до 65% планируют в Брюсселе
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
4 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
5 Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
6 В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Читайте также
Узбекистан не планирует принимать афганских беженцев – МИД РУ
Более одного млн доз вакцин против КВИ введено подросткам в Пекине
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
Одну из крупных улиц частично перекроют в Алматы
В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив