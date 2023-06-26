Военные оркестры восьми стран мира выступят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В честь 25-летия столицы состоится I Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені», который станет уникальным средством объединения культур и народов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Необычный подарок казахстанцам при поддержке городского акимата готовит Министерство обороны, которое пригласило музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии.

6 июля в столицу съедутся около пятисот музыкантов. В репертуаре участников фестиваля маршевые, эстрадные, джазовые и популярные классические произведения. У каждого коллектива свой стиль, колорит и музыкальный почерк.

Проведение мероприятия такого масштаба будет способствовать творческому росту коллективов, развитию оркестровой культуры и укреплению дружественных связей.

Старт мероприятиям будет дан шестого июля. В 19.30 на берегу реки Ишим на сцене летнего амфитеатра пройдет Band Marathon с участием всех приглашенных оркестров.

На следующий день в 20 часов на различных площадках города пройдет Перфоманс шоу. Выступления музыкальных коллективов состоятся в Центральном парке, у монумента «Байтерек» и торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр».

Фестиваль завершится восьмого июля. В ледовом дворце «Барыс Арена» пройдет грандиозный гала-концерт. Он начнется в 12 часов. Зрители станут свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления с дефиле оркестров и совместными выступлениями участников фестиваля. Вход свободный.