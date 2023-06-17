Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В День столицы пройдет Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана - мәдениет керуені», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В нем примут участие военно-музыкальные коллективы Вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, Пакистана, России, Турции, Узбекистана, Таджикистана и Японии, а также военные оркестры Министерства обороны, Службы государственной охраны и Национальной гвардии Республики Казахстан.

Фестиваль, организованный Министерством обороны и акиматом Астаны, призван способствовать развитию культуры, продвижению идей мира и укреплению международного сотрудничества.

«На наше предложение о проведении фестиваля военных оркестров откликнулись коллеги из девяти стран. Для них это возможность показать свою уникальность, удивить публику творческими находками и своим прочтением известных мелодий и композиций. Будет очень интересно», – сказал начальник Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан Арман Асенов.

Шестого июля с 19:00 до 22:30 пройдет Band-Мarathon. На берегу реки Есиль на сцене летнего амфитеатра состоится концертное выступление двенадцати музыкальных коллективов, в которых будет задействовано около пятисот музыкантов.

На следующий день в 21:00 в течение получаса на пяти площадках Астаны военные оркестры устроят «Перформанс шоу». Посмотреть и послушать яркие музыкальные композиции мастеров оркестрового искусства можно будет на территории ЭКСПО, у монумента «Байтерек», торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр», в Центральном парке и в Ботаническом саду.

Завершатся мероприятия гала-концертом «Астана - мәдениет керуені» в многофункциональном ледовом дворце «Барыс Арена». Гости и жители столицы станут свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления. Прозвучат военные, классические, народные и эстрадные мелодии. Будут организованы совместные номера, дефиле оркестров, а также показательные выступления с оружием. Это будет одно из самых ярких и запоминающихся зрелищ года. Начало в 12 часов. Вход свободный.