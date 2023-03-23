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    23:14, 22 Март 2023 | GMT +6

    Военные оригинально поздравили с Наурыз мейрамы жителей и гостей Астаны

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту столицы и в торгово-развлекательном центре «Хан Шатыр» музыканты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил и военнослужащие роты почетного караула выступили с праздничной концертной программой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

    Музыканты духового оркестра исполнили народные и патриотические мелодии, военные марши и популярные хиты. Их выступление было дополнено дефиле с карабинами солдат роты почетного караула.

    Особая стать, безупречная выправка и синхронность движений при выполнении строевых элементов вызвали искреннее восхищение зрителей.

    Такие импровизированные творческие встречи военнослужащих с населением рождают чувство единства, укрепляют дух и заряжают оптимизмом, отметили в пресс-службе Минобороны РК.


    Теги:
    Наурыз Вооруженные силы Астана
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