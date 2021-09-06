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Военные мятежники ввели комендантский час в Гвинее

Автор:  
Adlet Seilkhanov
6 Сентября 2021, 10:45
Военные мятежники ввели комендантский час в Гвинее

КОНАКРИ. КАЗИНФОРМ – Военные, осуществившие переворот в столице Гвинеи, объявили о введении комендантского часа по всей стране и о планах заменить губернаторов регионов через несколько часов после того, как была отменена конституция и распущено правительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Al Jazeera.

Президент Гвинеи Альфа Конде был задержан военными мятежниками. На данный момент не сообщается о его точном местонахождении.

Как сообщает агентство Al Jazeera , военные подразделения были развернуты в центре столицы Гвинеи Конакри, дав указания местному населению оставаться дома.

Ранее агентство Agence France-Presse сообщило , что в правительственном квартале Конакри в воскресенье велась интенсивная стрельба из автоматического оружия. На улицах присутствовали многочисленные военные.

События, происходящие в стране, вызвали обеспокоенность и осуждение со стороны региональных и международных организаций. В своей речи, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал происходящее и потребовал немедленного освобождения Президента страны.

Ранее сообщалось, что попытка государственного переворота была предпринята в воскресенье в Гвинейской Республике.


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