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Военные моряки выполнили учебно-боевые задачи на Каспии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Сентября 2021, 14:37
Военные моряки выполнили учебно-боевые задачи на Каспии

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках проверки, которая проводится в казахстанской армии по поручению Президента РК – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами, в акватории Каспийского моря корабельной группировкой Военно-морских сил выполнены мероприятия по обеспечению военной безопасности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

К практическим действиям привлечены ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан», «Орал», «Сарыарка», «Мангистау», минно-тральный корабль «Алатау», гидрографическое судно «Жайык», отряд боевых пловцов на быстроходных лодках и катерах. Всего в маневрах участвуют около 600 моряков, в том числе военнослужащие срочной службы.

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В ходе специальной войсковой операции организована охрана и оборона объектов морской экономической деятельности в Казахстанском секторе Каспийского моря, обеспечена поддержка действий сухопутных войск на побережье. Проведена высадка тактического морского десанта для захвата плацдарма и стрельбы для его огневого прикрытия. Во взаимодействии с авиацией, подразделениями ракетных войск и артиллерии отработаны задачи по организации противодесантной обороны морского побережья.

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