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Военные моряки провели учения в акватории Каспийского моря
11 Июня 2022 19:17

Военные моряки провели учения в акватории Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанском секторе Каспийского моря прошли тактико-специальные учения по поисково-спасательным действиям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

По замыслу учения на корабле, находящемся в море, произошло возгорание в дизельно-генераторном отсеке. Пламя полностью обесточило судно, главные двигатели вышли из строя. Пожарная команда гражданского судна не смогла справится с возникшим пожаром.

Для поиска судна в условиях отсутствия сведений о его местонахождении и связи с ним организованы совместные действия кораблей и катеров Военно-морских сил и авиации Сил воздушной обороны, подразделений департамента Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Мангистауской области и Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В результате слаженных совместных действий установлены координаты терпящего бедствие судна, пожар локализован, а корабль отбуксирован в ближайший порт.

«Основная цель учений по организации совместных действий при проведении поисково-спасательных работ достигнута, практика проведения подобных учений будет продолжена», - отметил заместитель командира военно-морской базы по боевой подготовке капитан 2-го ранга Бауыржан Мұратұлы.


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