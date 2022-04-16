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Военные моряки отразили нападение диверсионной группы в ходе учений

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
16 Апреля 2022, 18:00
Военные моряки отразили нападение диверсионной группы в ходе учений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках учения «Батыл Тойтарыс – 2022» военнослужащие Военно-морских сил отработали учебно-боевые задачи по противодиверсионной защите кораблей, обезвреживанию морских мин и досмотру судов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Республики Казахстан.

На завершающем этапе маневров в акватории Каспийского моря командование Военно-морских сил провело корабельно-боевые учения.

В районе боевого применения военнослужащие выполнили практические стрельбы из автоматических корабельных артиллерийских установок АК-306 и крупнокалиберных пулеметов НСВ «Утес» по надводным и воздушным целям, имитирующим плавсредства и беспилотные летательные аппараты диверсионных групп противника.

Во взаимодействии с подразделениями Пограничной службы военные моряки осуществили захват и досмотр судов незаконного вооруженного формирования.

Экипаж минно-трального корабля «Алатау» выполнил постановку тралов для обезвреживания якорных и донных мин, установленных диверсантами.

Особое внимание уделено спасательным действиям экипажей при оказании помощи кораблю, терпящему бедствие.

«В ходе маневров совершенствуется уровень подготовки экипажей, отрабатывается порядок их взаимодействия при выполнении учебно-боевых задач. Учения показали, что Военно-морские силы Казахстана готовы к выполнению поставленных задач и к защите государственных интересов на море», - отметил главнокомандующий Военно-морскими силами контр-адмирал Сакен Бекжанов.

Отметим, что межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» проводится в рамках реализации поручений Президента страны – Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации.

Ранее сообщалось, что подразделения Десантно-штурмовых войск в ходе основного этапа комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения «Батыл Тойтарыс – 2022» отработали тактические приемы ведения боевых действий в городских условиях

Комплексное межведомственное учение «Батыл Тойтарыс – 2022» началось в Казахстане.


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