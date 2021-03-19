Военные моряки и морские пехотинцы прошли совместные учения в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау прошли совместные учения Военно-морских сил и бригады морской пехоты по организации противодиверсионной обороны пунктов базирования кораблей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Как рассказали в ведомстве, по сигналу тревоги был поднят разведывательно-боевой батальон специального назначения. Разведывательной роте специального назначения была поставлена учебно-боевая задача по охране и обороне объектов Военно-морских сил.

Подразделения организованно совершили марш в район базирования кораблей, далее организовали охрану и оборону пирса и кораблей Военно-морских сил по недопущению проникновения диверсионных подводных сил противника. Личный состав подразделений получал от командования различные вводные по применению пожарных и медицинских команд. Военные моряки совершили выход в море.

Всего в учениях были задействованы около 150 военнослужащих со штатным вооружением, военная и специальная техника.

Учения позволили личному составу обрести необходимые практические навыки в организации подводных противодиверсионных действий и охранных мероприятий.

Подобные совместные учения проводятся согласно плану боевой подготовки на постоянной основе с наращиванием боевой обстановки, добавили в МО РК.