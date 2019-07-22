Военные летчики выполняют полеты в сложных метеорологических условиях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В воинских частях Сил воздушной обороны по плану боевой подготовки проходят учебно-тренировочные полеты днем и ночью в сложных метеорологических условиях и в установленном минимуме погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Освоение полетов по приборам днем и ночью в сложных метеорологических условиях с заходом на посадку при установленном минимуме погоды является одним из важнейших элементов боевой подготовки летного состава фронтовой авиации. Успешное решение этой задачи возможно только при условии глубокого изучения летным составом теоретических вопросов, качественного проведения тренажей в кабине самолета и на тренажной аппаратуре, методически правильного обучения полетам по приборам, а также систематической тренировке на боевом самолете в реальных сложных метеорологических условиях.

В рамках таких полетов летчики-инструкторы регулярно повышают свое мастерство в установленном минимуме погоды и обучают молодой летный состав к выполнению боевых действий в сложных метеорологических условиях.



