Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Военные летчики выполнили полеты с грузом на внешней подвеске

25 Июня 2021, 14:55
Военные летчики выполнили полеты с грузом на внешней подвеске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В авиационной базе города Шымкент проведены инструкторско-методические сборы с личным составом армейской авиации Военно-воздушных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Шымкентского гарнизона Министерства обороны.

Они организованы для повышения уровня летного мастерства военных летчиков и выучки инструкторского состава, совершенствования навыков в технике пилотирования, а также обмена опытом.

Сборами руководил первый заместитель командующего – начальник штаба Военно-воздушных сил СВО ВС РК полковник Руслан Кунуров.

Во время выполнения полетных заданий инструкторы отработали вопросы ориентирования на местности в темное время суток с применением приборов ночного видения, взлета и посадки в горной местности, а также элементы пилотирования с грузом на внешней подвеске.

photo

photo


Летчики выполнили практическое пилотирование в горах с прохождением на вертолетах ущелий, склонов, а также преодолевали перевалы на высотах от 1500 до 4000 м.

«Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины. Для каждого вида груза в зависимости от его формы и размеров существует своя скорость транспортировки. Тренировки в выполнении этого вида полетов обычно начинают с грузом массой до одной тонны, постепенно увеличивая массу груза до максимального значения», – отметил полковник Руслан Кунуров.

Кроме этого, на сборах были проверены методические знания летчиков-инструкторов, имеющих допуски к обучению молодого летного состава, проведены специальные занятия по вопросам взаимодействия экипажей с группой руководства полетами. По итогам обучения летчики-инструкторы получили допуск к выполнению задач.

photo

photo


Армия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе