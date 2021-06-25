Военные летчики выполнили полеты с грузом на внешней подвеске

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В авиационной базе города Шымкент проведены инструкторско-методические сборы с личным составом армейской авиации Военно-воздушных сил Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Шымкентского гарнизона Министерства обороны.

Они организованы для повышения уровня летного мастерства военных летчиков и выучки инструкторского состава, совершенствования навыков в технике пилотирования, а также обмена опытом.

Сборами руководил первый заместитель командующего – начальник штаба Военно-воздушных сил СВО ВС РК полковник Руслан Кунуров.

Во время выполнения полетных заданий инструкторы отработали вопросы ориентирования на местности в темное время суток с применением приборов ночного видения, взлета и посадки в горной местности, а также элементы пилотирования с грузом на внешней подвеске.

Летчики выполнили практическое пилотирование в горах с прохождением на вертолетах ущелий, склонов, а также преодолевали перевалы на высотах от 1500 до 4000 м.

«Пилотирование вертолета с грузом на внешней подвеске имеет ряд особенностей и является более сложным, чем при перевозке грузов внутри кабины. Для каждого вида груза в зависимости от его формы и размеров существует своя скорость транспортировки. Тренировки в выполнении этого вида полетов обычно начинают с грузом массой до одной тонны, постепенно увеличивая массу груза до максимального значения», – отметил полковник Руслан Кунуров.

Кроме этого, на сборах были проверены методические знания летчиков-инструкторов, имеющих допуски к обучению молодого летного состава, проведены специальные занятия по вопросам взаимодействия экипажей с группой руководства полетами. По итогам обучения летчики-инструкторы получили допуск к выполнению задач.