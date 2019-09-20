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Военные летчики осуществили перехват авиации условного противника

20 Сентября 2019 19:00
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Военные летчики осуществили перехват авиации условного противника

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ – КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Многофунцкиональные истребители Су-30СМ и штурмовики Су-25 Военно-воздушных сил Казахстана выполнили операцию по перехвату авиации условного противника, нарушившего границу. Военные летчики выполнили задачу во взаимодействии с летными экипажами истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-34 Военно-космических сил России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Практический эпизод отрабатывался в рамках совместных учений двух стран на полигонах «Шыгыс» и «Сарышаган» Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.


По сценарию более 30 самолетов фронтовой авиации обеспечивают охрану воздушного пространства в заданных районах. При обнаружении условного противника основная задача экипажей – перехватить его и заставить совершить посадку на аэродром.

Кроме того, в ходе учений летчики отработали учебно-боевые задачи по уничтожению наземных целей с использованием управляемых и неуправляемых авиационных ракет и бомб. Особое внимание уделялось проверке уровня подготовки органов военного управления, совершенствованию летной выучки воздушных асов.


Необходимо отметить, что военные летчики Казахстана оттачивают свое мастерство, можно сказать, ежедневно – в ходе плановых учебно-тренировочных полетов, а также на учениях различного формата, во взаимодействии с летчиками других стран. В среднем за год общий налет военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации Военно-воздушных сил Казахстана превышает 16 тыс. часов.


В этом году Военно-воздушные силы Казахстана принимали участие в масштабных международных учениях с боевой стрельбой «Боевое содружество-2019», гд


е показали высокий уровень летной выучки.
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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Карагандинская область, Армия,
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