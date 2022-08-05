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Военные корабли Казахстана вошли в Бакинскую бухту
5 Августа 2022 23:30

Военные корабли Казахстана вошли в Бакинскую бухту

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 5 августа корабли и личный состав ВМС Казахстана прибыли в Азербайджан для участия в конкурсе «Кубок моря», сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

Как известно, мероприятие пройдет в рамках «Армейских международных игр-2022» (АрМИ) в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море. Ранее в Минобороны сообщили, что в Баку прибыли корабли ВМФ России.

АрМИ-2022 пройдут с 13 по 27 августа. Соревнования пройдут в 12 странах, в том числе в Китае, Индии, Иране и Вьетнаме. Участие в них подтвердили 37 государств. Впервые в них примут участие команды из Нигера и Руанды.




Фото: mod.gov.az


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