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Военные Казахстана и Узбекистана проведут совместное учение «Hamkorlik-2021»

15 Ноября 2021 13:23
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Военные Казахстана и Узбекистана проведут совместное учение «Hamkorlik-2021»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Совместное казахстанско-узбекское учение пройдет на юге Узбекистана, на окружном полигоне «Термез», с 17 по 24 ноября текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Цель совместных маневров – повышение совместимости и уровня взаимодействия вооруженных сил двух братских государств в ходе решения совместных задач.

От казахстанской стороны в учении примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдет проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооруженных формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники.


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#Учения   #Узбекистан   #Минобороны РК  
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