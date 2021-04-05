Военные госпитали в Нур-Султане и Алматы оборудованы под COVID-стационары

НУРСУЛТАН КАЗИНФОРМ - На аппаратном совещании в Министерстве обороны подведены итоги прошедшей недели и поставлены задачи на ближайший период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Главнокомандующие, командующие доложили о проводимых мероприятиях боевой подготовки, ходе проверки Сил специальных операций «Алтын жебе», выпуске и распределении по воинским частям младших специалистов учебного центра Сухопутных войск.

Руководитель оборонного ведомства обратил внимание на отработку в ходе боевой учебы вопросов взаимодействия частей и подразделений различных видов Вооруженных Сил. В частности, главнокомандующему Военно-морскими силами даны указания организовывать более тесное взаимодействие с Сухопутными войсками при выполнении учебно-боевых задач, проведении учений и стрельб.

По результатам рабочей поездки в западные регионы страны министр обороны поставил задачи по усилению мероприятий по недопущению несанкционированного пролета дронов и беспилотных летательных аппаратов над военными объектами. В этих целях поручено обеспечить поддержание высокой бдительности лиц суточного наряда, применять противодронные ружья, средства радиоэлектронной борьбы, а также вооруженные мобильные группы.

Также отмечено, что в связи с потеплением возросла возможность паводков, а также обвалов и схода лавин в горной местности. Главнокомандующим поручено организовать постоянное взаимодействие с региональными подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям, уточнить расчет сил и средств, которые могут быть привлечены для ликвидации последствий ситуаций природного характера. Это тяжелая и транспортная военная техника, наиболее подготовленные военнослужащие и военно-медицинский персонал.

Кроме того, поставлена задача обеспечить безопасность жителей в военных городках и личного состава в районах проведения занятий по боевой подготовке, особенно в горной местности.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе Минобороны, в соответствии с запросом Министерства здравоохранения, как и в прошлом году под инфекционные стационары оборудованы столичный Главный военный клинический госпиталь и Военно-клинический госпиталь в Алматы. Их общая вместимость составляет 300 койко-мест. По докладу начальника Главного военно-медицинского управления, учреждения уже начали принимать первых пациентов.

Руководитель оборонного ведомства поручил обеспечить готовность военных госпиталей и лазаретов для оказания помощи гражданскому здравоохранению в мероприятиях по противодействию COVID-19.

Также по опыту прошлого года обращено внимание на возможность привлечения подразделений и военной техники войск РХБЗ для проведения дезинфекции социально-значимых объектов.