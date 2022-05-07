7 Мая 2022 19:19

Военные городки оснащены по последнему слову техники – генерал-майор о быте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как отмечают военнослужащие, военная инфраструктура и бесперебойное обеспечение основных фондов Вооруженных сил – важная составляющая боеготовности войск. О состоянии военных городков, условиях проживания и решении вопросов обеспечения жильем военнослужащих поделился мнением в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеджан Таласов.

– Скажите, какие условия проживания у военных?

– С 2014 года при проектировании жилья планируется установка мебели и оборудования. В служебных помещениях устанавливаются кухонные и спальные гарнитуры, мягкая мебель, холодильник, кондиционер и так далее. Так что все делается для того, чтобы военнослужащий не думал о быте, а занимался боевой подготовкой. В качестве примера современного военного городка можно привести Национальный университет обороны в Нур-Султане, введенный в эксплуатацию в 2015 году. Он состоит из пяти учебных корпусов. Преподавательский состав, члены их семей, а также слушатели проживают на территории вуза в двух общежитиях и в жилом доме. Военный городок оснащен по последнему слову техники и хорошо защищен в противодиверсионном плане.

– А у тех войск, что находятся в отрыве от постоянного места дислокации?

– Сейчас актуально применение легковозводимых конструкций – модульных зданий и сооружений. Они очень удобны в полевых условиях, при проведении тех же учений и других мероприятий. С 2016 года наши войска обеспечиваются модульными казармами, столовыми, штабами, учебными, административными и техническими зданиями. Приобретено 42 сооружения общей стоимостью 2,9 млрд тенге. К примеру, после взрывов в Сарыкемере Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры провел техническое обследование, подвергшихся разрушению зданий и сооружений, и признало 13 из них непригодными к эксплуатации. Мы заменили их на: столовую, казарму, штаб, медицинский пункт, караульное помещение, банно-прачечный комплекс и другие сооружения модульной конструкции. Все 13 модульных объектов своевременно приняты в эксплуатацию.

То, как наши службы успешно справляются с обеспечением казармами, столовыми, бытовыми и военными объектами, водой, теплом и электричеством, благоустройства места, можно увидеть во время организации парадов, международной выставки вооружения и военной техники «KADEX».

– Что сделано в плане обеспечения жильем военнослужащих?

– Военнослужащие получают жилищные выплаты, которые они могут потратить на приобретение жилья по ипотечному кредиту, в рамках долевого строительства, также на оплату аренды жилья либо улучшение жилищных условий в связи с расширением состава семьи. В соответствии с законодательством приватизировать жилье безвозмездно или получить выплату денежной компенсации могут военнослужащие с выслугой 20 и более лет в календарном исчислении.

До принятия поправок в законодательство решение жилищного вопроса оставалось проблематичным для категории лиц, выслуга которых составляет более 10, но менее 20 лет. По этой причине после увольнения с воинской службы они долгое время проживали в закрытых военных городках без права приватизации жилья. Сейчас военные пенсионеры могут приватизировать жилье, воспользовавшись правом обмена.

За последние десять лет Министерство обороны построило 49 жилых домов и общежитий и приобрело 952 квартиры. В целом на сегодняшний день собственным жильем обеспечены более 25 тыс. военнослужащих Вооруженных сил.

– Какой была военная инфраструктура 90-х годов? Что пришлось менять, чтобы обеспечить боеготовности войск уже независимого Казахстана?

– Инфраструктура советской армии была нацелена на выполнение определенных оперативно-стратегических задач. С распадом Союза необходимо было обеспечить прикрытие всех направлений, построить новые военные городки, аэродромы, проложить дороги и рассредоточить материально-технические средства. Военная инфраструктура в то время состояла из зданий и сооружений, которые были возведены в 60–80-е годы. Из-за перебоев с подачей электричества и тепла специалистам этих служб приходилось проявлять военную смекалку, принимать нестандартные решения.

За 30 лет военно-строительные подразделения Министерства обороны выполнили большой объем работ. Были восстановлены жилые дома, общежития, военно-медицинские учреждения, аэродромы, построены военные городки и спортивные комплексы в гарнизонах.

– Каково состояние военной инфраструктуры на сегодняшний день?

– Их содержанием, обслуживанием и эксплуатацией занимается Главное управление военной инфраструктуры, 19 районных эксплуатационных частей и 6 дорожно-эксплуатационных участков. В них трудятся более десяти тысяч человек – это рабочий и технический персонал. За последние пять лет осуществлен капитальный и текущий ремонт более 8700 зданий и сооружений. Проведены работы по благоустройству 19 военных городков и текущему ремонту дорог площадью почти 358 тыс. квадратных метров. На сегодняшний день возведена вся необходимая инфраструктура, построены военные городки для созданных воинских подразделений в Шымкенте, Актау и Жезказгане.

– Отвечает ли требованиям времени инфраструктура военных аэродромов?

– Эта работа ведется планомерно. Завершено строительство объектов военного сектора аэродрома совместного базирования в Нур-Султане. После капитального ремонта функционируют военные аэродромы в Талдыкоргане и Шымкенте. Также капитально отремонтированы объекты военного аэродрома в Балхаше. При этом взлетно-посадочная полоса используется и гражданской авиацией. Крупные авиакомпании страны осуществляют рейсы в этом направлении, что способствует развитию туризма в регионе. Кроме того, ведется работа по капремонту военного аэродрома в поселке Жетыген. В период проведения миротворческой операции ОДКБ в январе текущего года он стал основной базой для приема военной авиации.

– Какие объекты планируется построить в ближайшее время?

– С 2021 у нас появилась возможность для строительства и реконструкции военных объектов привлекать частные инвестиции на конкурсной основе. Сейчас планируется строительство крупных объектов военной инфраструктуры в Туркестанской и Мангистауской областях, военно-морского госпиталя в Актау. Также есть потребность в прокладке волоконно-оптических линий связи. Для этого было бы целесообразным привлечь ресурсный и интеллектуальный потенциал IT-компаний.

– Благодарю за беседу!