Военные дипломаты побывали в летном военном институте Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Делегация военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, посетила с официальным визитом Военный институт сил воздушной обороны в Актобе, передает МИА «Казинформ».

Военные атташе Азербайджана, Армении, Монголии, Пакистана, России, Румынии, Туркменистана, Турции, Украины, Франции и Японии побывали на кафедрах технической эксплуатации авиационного вооружения, конструкции воздушных судов и авиационных двигателей, а также в учебных лабораториях.

Военные дипломаты отметили наличие хорошей учебно-материальной базы, а также профессионализм профессорско-преподавательского состава военного института, что в совокупности способствует подготовке высококвалифицированных летных и инженерных кадров.





Как отметили в Департаменте международного сотрудничества МО РК, главная цель нынешнего визита – обмен опытом по обучению и подготовке летчиков и авиационных инженеров. Интерес также представляют перспективные планы сотрудничества в области военного образования в целом.

Военный институт сил воздушной обороны имени Дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова на сегодняшний день остается единственным в Казахстане и в Центральной Азии высшим военным учебным заведением, которое готовит летчиков военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации, авиационных специалистов для Вооруженных сил. Ежегодно выпускники военного ВУЗа – офицеры летных и инженерных специальностей пополняют ряды казахстанской армии.





Примечательно, что помимо казахстанских курсантов в Военном институте сил воздушной обороны проходят обучение курсанты из Кыргызстана и Таджикистана по программе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



