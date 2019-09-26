Военные дипломаты побывали в летном военном институте Казахстана
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Делегация военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Казахстане, посетила с официальным визитом Военный институт сил воздушной обороны в Актобе, передает МИА «Казинформ».
Военные атташе Азербайджана, Армении, Монголии, Пакистана, России, Румынии, Туркменистана, Турции, Украины, Франции и Японии побывали на кафедрах технической эксплуатации авиационного вооружения, конструкции воздушных судов и авиационных двигателей, а также в учебных лабораториях.
Военные дипломаты отметили наличие хорошей учебно-материальной базы, а также профессионализм профессорско-преподавательского состава военного института, что в совокупности способствует подготовке высококвалифицированных летных и инженерных кадров.
Как отметили в Департаменте международного сотрудничества МО РК, главная цель нынешнего визита – обмен опытом по обучению и подготовке летчиков и авиационных инженеров. Интерес также представляют перспективные планы сотрудничества в области военного образования в целом.
Военный институт сил воздушной обороны имени Дважды Героя Советского Союза Т. Бегельдинова на сегодняшний день остается единственным в Казахстане и в Центральной Азии высшим военным учебным заведением, которое готовит летчиков военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации, авиационных специалистов для Вооруженных сил. Ежегодно выпускники военного ВУЗа – офицеры летных и инженерных специальностей пополняют ряды казахстанской армии.
Примечательно, что помимо казахстанских курсантов в Военном институте сил воздушной обороны проходят обучение курсанты из Кыргызстана и Таджикистана по программе Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
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