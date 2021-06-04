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    14:40, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Военные Атырауского гарнизона отметили День государственных символов

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В праздничный день в воинских частях Атырауского гарнизона прошли торжественные построения с чествованием государственных символов и подведением итогов конкурса сочинений «Наш государственный символ», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    4 июня утреннее построение личного состава в воинских частях регионального командования «Запад» началось с выноса Государственного флага и Герба знаменной группой. Затем лучшими офицерами управления командующего войсками регионального командования «Запад» был поднят Государственный флаг и исполнен Гимн страны.
    «В 1992 году были официально утверждены отличительные знаки нашего государства – флаг, герб и гимн. С тех пор, величественные и идеологически богатые наши символы звучали и поднимались на всех уголках мира. Они являются нашим общим достоянием и воплощением патриотизма», - подчеркнул в своем выступлении командующий войсками регионального командования «Запад» генерал-майор Нурлан Алдияров.
    В ходе торжественного построения были награждены победители и участники конкурса «Наш государственный символ», который был проведен среди детей военнослужащих.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Общество
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