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Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Июня 2023, 04:23
Военные альпинисты Казахстана и Италии обменялись опытом горной подготовки Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Делегация Вооруженных сил Итальянской Республики, в составе которой опытные инструкторы, посетила Центр горной подготовки Вооруженных сил Казахстана в Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Визит состоялся в соответствии с планом военного сотрудничества между оборонными ведомствами Казахстана и Италии.

Итальянские специалисты провели теоретические и практические занятия по ориентированию, ведению боевых действий, эвакуации раненых в горной местности. Особое внимание было уделено навыкам обращения с горным снаряжением и мерам безопасности при передвижении подразделений в горах.

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Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Полученный опыт будет полезен военнослужащим в деятельности горных подразделений.


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