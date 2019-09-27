Военные альпинисты Казахстана и Индии совершили восхождение в поддержку Геннадия Головкина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На базе Центра горной подготовки Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба армии МО РК в городе Алматы в рамках обмена опытом и двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Индией состоялся первый этап совместного учебного сбора горных подразделений Вооруженных сил двух стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В горах Заилийского Алатау в течение двух недель военнослужащие совершенствовали свои навыки в приемах страховой веревки, работали на учебном страховочном стенде, транспортировали пострадавшего подручными средствами, обменивались опытом в вопросах переправы через горные реки.

В завершении сбора военные альпинисты совершили восхождение на пик Амангельды (4010 м) и пик Нурсултан (4330 м), где записали видеообращение на 5 разных языках, посвященное предстоящему бою казахстанского боксера Геннадия Головкина с украинцем Сергеем Деревянченко, который состоится 5 октября в городе Нью-Йорк (США).





«Совместный учебно-тренировочный сбор горных подразделений очень полезен в деле подготовки военнослужащих горных подразделений двух стран. Наша система тренировки военных альпинистов очень популярна в других странах. Ведь мы основываемся на опыте и системе тренировок советской школы альпинистов и совмещаем этот опыт с современными техниками. В свою очередь наши коллеги из Индии имеют большой опыт ведения боевых действий в горной местности, что дает нам хороший шанс обрести новые навыки и техники подготовки военных альпинистов», - сказал заместитель начальника Центра горной подготовки СК-ЦСКА МО РК подполковник Аманжол Рахметов.