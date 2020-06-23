Военную диараму «оживили» с помощью проекта 3d-mapping в музее Уральска

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ. – В мемориальном музее им. Героя Советского Союза М. Маметовой состоялась презентация первого в Западном Казахстане проекта 3d-mapping. Это уникальная собственная разработка новой технологии уральской IT-компания «TORUS.KZ», сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

С помощью технологии 3d-mapping IT-специалисты оживили диараму посредством компьютерной графики и специальных программ. В зале установили три экрана для демонстрации видеослайдов, которые управляются из одного интерактивного терминала. С помощью новых технологий музейная диарама ожила, погружая зрителей в виртуальный мир последнего боя под российским городом Невелем легендарной Маншук.

«Технология 3d-mapping впервые в Казахстане была представлена на международной выставке EXPO-2017 в г. Нур-Султане, но закупали ее у украинских и других производителей. Новая технология 3d-mapping позволяет проецировать различные изображения и видео на любые неровные или плоские поверхности. При работе с данной диарамой мы использовали программы для 3d-моделирования анимации и несколько проекторов. Симуляция огня, взрывов, анимация танков, людей – все это было сделано руками человека при помощи 3d-графики. Мы прочитали все военные хроники, изучали боевые машины. Уникальность нашего проекта в том, что имеется отдельный пульт управления, с помощью которого можно управлять и другими проекторами», – рассказал технический директор ТОО «TORUS.KZ» Миржан Мухамбетов.

В презентации нового проекта приняли участие заместитель акима области Серик Егизбаев, ветераны Великой Отечественной войны. Участники Великой Отечественной войны Вениамин Скаленко и Хамза Сафин отметили, что точно передана атмосфера настоящего боя за счет высокой реалистичности, представленной 3d-картины, и выразили большую благодарность создателям проекта.

«Ваши отцы и деды ушли воевать на фронт и отдали свои жизни во имя мира на земле. Они освободили нашу страну от фашистских захватчиков. Велика и заслуга тех, кто, не жалея себя, день и ночь работал в тылу, чтобы приблизить долгожданную победу. Мы победили, благодаря настоящему патриотизму и великой дружбе. Спасибо нынешней молодежи – она помнит о подвигах героев войны и ценит мирную жизнь», – сказали ветераны.

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ветераны возложили цветы у мемориала Вечного огня на площади Победы в память о западноказахстанцах, погибших за Родину.