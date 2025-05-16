Военнослужащий Вооруженных сил Казахстана установил рекорд на конкурсе в США

Команда Вооруженных сил Казахстана принимает участие в ежегодном конкурсе Best worrier на военной базе Кемп Навахо в штате Аризона.

Казахстан представляют сержанты батальона войсковой части 54835-А Аслан Дархан и роты войсковой части 18404 гвардии Рауан Тохтарбеков, занявшие в прошлом году призовые места в профессиональном состязании.

Фото: Минобороны РК

В конкурсе, который продлится до 18 мая, участвуют военнослужащие из семи штатов США, Фиджи, Гуама, Тонги и Филиппин. Национальная гвардия штата Аризона ежегодно проводит соревнование Best worrier, где определяются лучшие из числа сержантского состава по военно-прикладным дисциплинам.

Конкурс состоит из 10 основных состязаний — армейский боевой фитнес тест, выполнение нормативов по предметам обучения боевой подготовки, ночной дозор, работа по карте, оценка местности и движение по азимуту, патрулирование местности, тактическая медицина, стрельба из пулемета М-240В, автомата М-4, пистолета М-17, марш-бросок на 22 километра в полной экипировке с грузом 12 килограмм.

Фото: Минобороны РК

Несмотря на серьезную конкуренцию и выполнение упражнений и нормативов на образцах вооружения и приборах армии США, наши военнослужащие демонстрируют отличные показатели. Дархан Аслан в беге на 800 метров показал лучшее время — 2 минуты 5 секунд. Его результат зафиксирован как рекорд за всю историю проведения конкурса Национальной гвардии штата Аризона.