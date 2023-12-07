Военнослужащий, спасший человека из горящего автомобиля, награжден медалью

В столичной воинской части 68665 состоялось чествование сержанта взвода – инструктора по боевой и физической подготовке старшего сержанта Мейрамбека Искакова, спасшего человека при возгорании автомобиля, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

Фото: Минобороны РК

В церемонии награждения приняли участие командование и личный состав воинской части. Ведомственную награду от имени министра обороны военнослужащему вручил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Асан Жусупов.

– Поступок нашего сослуживца доказывает, что человек в погонах отличается высоким чувством долга и готов ради спасения людей жертвовать собой. Сегодня мы чествуем настоящего героя, в жизни которого нашлось место подвигу. Огромная благодарность родителям, воспитавшим смелого, достойного сына Отечества, – сказал он.

Напомним, вечером третьего декабря, старший сержант Мейрамбек Искаков увидел горящий автомобиль, припаркованный на стоянке удома. Военнослужащий незамедлительно сообщил о происшествии на пульт 101 Департамента по чрезвычайным ситуациям г. Астаны.

Подбежав к машине, он увидел, что в салоне автомобиля находится водитель, теряющий сознание из-за большого задымления. Открыв дверцу, Мейрамбек вытащил пострадавшего из горящей машины и оказал ему первую медицинскую помощь.

Скорую вызвали очевидцы происшествия. Водитель был госпитализирован в городскую больницу № 1. Мгновенная реакция военнослужащего помогла избежать тяжелых последствий. В тушении объятого пламенем автомобиля также участвовал прохожий, который проверил и исключил нахождение в нем пассажиров.