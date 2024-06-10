Военнослужащий Сергей Лукьянов из Кокшетау стал лучшим на конкурсе по владению государственным языком

Военнослужащий воинской части 5510 города Кокшетау ефрейтор Сергей Лукьянов занял первое место второго этапа конкурса «Мемлекеттік тіл - менің тілім», прошедшего в Караганде, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования «Орталык» Национальной гвардии РК, в Караганде прошел второй этап смотра-конкурса «Мемлекеттік тіл-менің тілім» среди воинских частей регионального командования «Орталык». В нем приняли участие военнослужащие некоренной национальности из Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Карагандинской областей.

- В этом году второй этап конкурса проводится в формате онлайн. В соответствии с требованиями конкурса, каждый участник должен был выполнить три задания, в каждом из которых жюри оценивало, насколько свободно каждый боец говорил на казахском языке, обращая внимание и оценивая артистические способности, - пояснил старший офицер по внедрению государственного языка регионального командования «Орталык» Медет Жексенай.

Три этапа конкурса включали знакомство, чтение наизусть пословиц на казахском языке и стихов или произведений известных поэтов и писателей.

Жюри уделило большое внимание индивидуальной подготовке каждого участника, его речи, умению в полной мере передавать информацию и говорить на государственном языке.

Фото: региональное командование «Орталык» Национальной гвардии РК

По итогам конкурса третье место досталось рядовому Виталию Телятнику из воинской части 5516 города Темиртау. На втором - ефрейтор воинской части 6697 Андрей Застешко из города Костаная. Военнослужащий воинской части 5510 ефрейтор Сергей Лукьянов из Кокшетау стал абсолютным победителем второго этапа конкурса.

Как добавили в ведомстве, победитель второго этапа будет представлять региональное командование «Орталык» на третьем этапе конкурса, который будет организован Главным командованием Национальной гвардии в сентябре.