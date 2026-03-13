    23:21, 12 Март 2026 | GMT +5

    Военнослужащий осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней в Актобе

    Суд признал военнослужащего виновным и приговорил его к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: gov.kz

    Как сообщили в пресс-службе Военного суда РК, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме, вся информация остается конфиденциальной.

    — Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому защищаются права обеих сторон. По этой причине какая-либо дополнительная информация не распространяется. Подсудимый приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, — сообщили в пресс-службе Военного суда РК.

    Отметим, что дело расследовалось и рассматривалось по статье Уголовного кодекса РК «Изнасилование». Судебное заседание прошло в Военном суде в городе Астана.

    Данагуль Карбаева
