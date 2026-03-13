Военнослужащий осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней в Актобе

Как сообщили в пресс-службе Военного суда РК, поскольку дело рассматривалось в закрытом режиме, вся информация остается конфиденциальной.

— Судебное заседание прошло в закрытом режиме, поэтому защищаются права обеих сторон. По этой причине какая-либо дополнительная информация не распространяется. Подсудимый приговорен к 15 годам 6 месяцам лишения свободы, — сообщили в пресс-службе Военного суда РК.

Отметим, что дело расследовалось и рассматривалось по статье Уголовного кодекса РК «Изнасилование». Судебное заседание прошло в Военном суде в городе Астана.