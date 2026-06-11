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    Военнослужащим в Казахстане будут втрое увеличивать выплаты при участии в ликвидации ЧС

    Депутаты Сената одобрили закон по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    присяга, армия, солдаты, военные
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Как говорится в заключении Комитета Сената, поправками устанавливаются правовой статус аппарата военного представителя за рубежом, порядок его финансирования и приравнивание должностей военнослужащих, проходящих службу в данном аппарате, к сотрудникам дипломатической службы.

    Предусматривается внедрение цифрового рейтинга для отбора военнослужащих на вышестоящие должности, за исключением военнослужащих специального государственного органа.

    Также вносится ряд поправок, направленных на повышение социальной и правовой защищенности военнослужащих. В частности, военнослужащим Вооруженных Сил и Пограничной службы будет выплачиваться денежное содержание в трехкратном размере при участии в ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведении антитеррористических операций, а также в обеспечении режима чрезвычайного положения.

    Кроме того, военнослужащему предоставляется возможность увольнения с воинской службы по собственному желанию при наличии выслуги 25 и более лет, за исключением случаев введения чрезвычайного положения или военного положения.

    В срок службы офицера, проходящего воинскую службу по призыву, не засчитывается период нахождения его в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Данный период времени будет засчитываться в выслугу лет.

    Ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки по вопросам деятельности специальных государственных органов.

    Сенат Военные Парламент
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор