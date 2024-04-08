Военнослужащие эвакуировали более 2,3 тысяч человек из пострадавших от паводков районов

По данным Министерства обороны РК, с 27 марта по 7 апреля 2024 года задействовано 2 357 военнослужащих, 112 единиц военной техники, 10 вертолетов и четыре единицы военно-транспортной авиации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Военнослужащие эвакуировали более 2,3 тысячи человек, из них 732 ребенка. Также совершено 320 вылетов на вертолетах и девять – на самолетах. Перевезено более 83 тонны гуманитарного груза.

- Личный состав Вооруженных сил продолжает противопаводковые мероприятия в зонах стихийного бедствия, – заявил официальный представитель Министерства обороны РК Руслан Жангулин на брифинге в СЦК.

Он добавил, что на 7 апреля 2024 года в регионах, пострадавших от паводков, находится 814 военнослужащих, 44 единицы военной техники, три вертолета и две единицы военно-транспортной авиации.