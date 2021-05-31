Военнослужащий застрелился на посту в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - в Усть-Каменогорске солдат контрактной службы выстрелил себе в голову и скончался. Начато расследование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РгК «Шығыс» Национальной гвардии РК.

«29 мая 2021 года, выполняя службу на посту военнослужащий по контракту воинской части 3477 рядовой Айдосов Ильяс Муратович, свершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы, в результате которого скончался», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия, назначено служебное расследование. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Региональное командование «Шығыс» Национальной гвардии выразило соболезнование родным и близким военнослужащего.