Военнослужащий ушел в самоволку под Шымкентом: обнаружена пропажа оружия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Младший сержант по контракту покинул воинскую часть вблизи Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.

«В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части.

В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Отмечается, силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.