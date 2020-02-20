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Военнослужащий ушел в самоволку под Шымкентом: обнаружена пропажа оружия
20 Февраля 2020 13:38
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Младший сержант по контракту покинул воинскую часть вблизи Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МО РК.
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«В одной из воинских частей противовоздушной обороны вблизи города Шымкента младший сержант по контракту Балгынбай А., находясь в составе дежурной смены в качестве дежурного по роте, самовольно покинул расположение части.
В то же время в комнате хранения оружия обнаружена недостача определенного количества стрелкового оружия», - говорится в сообщении.
Отмечается, силами правоохранительных органов и военной полиции принимаются все необходимые оперативно-розыскные меры по поиску и задержанию военнослужащего и пропавшего оружия, а также проводятся мероприятия по обеспечению безопасности.
Ключевые слова: Армия,
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