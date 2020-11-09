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Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

9 Ноября 2020 12:29
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Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

ВОРОНЕЖ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части, три человека погибли. ЧП произошло на территории военного аэродрома «Балтимор», сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, передает МИА «Казинформ».

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По данным источника, он забаррикадировался на территории военной части

«Три человека погибли во время ЧП», - сказал собеседник агентства


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#Происшествия   #Россия  
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