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Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем
9 Ноября 2020 12:29
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ВОРОНЕЖ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части, три человека погибли. ЧП произошло на территории военного аэродрома «Балтимор», сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, передает МИА «Казинформ».
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По данным источника, он забаррикадировался на территории военной части
«Три человека погибли во время ЧП», - сказал собеседник агентства
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