Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем

ВОРОНЕЖ. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Военнослужащий убил трех человек на аэродроме под Воронежем и забаррикадировался на территории части, три человека погибли. ЧП произошло на территории военного аэродрома «Балтимор», сообщил источник ТАСС в экстренных службах региона, передает МИА «Казинформ».

По данным источника, он забаррикадировался на территории военной части

«Три человека погибли во время ЧП», - сказал собеседник агентства