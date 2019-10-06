Военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Майор Болат Булендин стал стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям в федерации НАП. Он завоевал 4 золотые медали в категории до 82,5 кг на Международном мультитурнире «GOLDEN TIGER - XIII», передает МИА «Казинформ».

«Булендин является мастером спорта международного класса, в списке его достижений – титулы чемпиона мира в федерации WRPF, чемпиона Азии, чемпиона Республики Казахстан по пауэрлифтингу и жиму лежа. За свою карьеру военнослужащий установил два мировых рекорда», - говорится в сообщении.





Международный мультитурнир «GOLDEN TIGER - XIII» - традиционный фестиваль силовых видов спорта. В этом году в соревнованиях по 50 видам спорта приняли участие около 9 000 спортсменов.



