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Военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

6 Октября 2019 22:37
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Военнослужащий стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Майор Болат Булендин стал стал абсолютным чемпионом мира по пауэрлифтингу и его отдельным движениям в федерации НАП. Он завоевал 4 золотые медали в категории до 82,5 кг на Международном мультитурнире «GOLDEN TIGER - XIII», передает МИА «Казинформ».

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«Булендин является мастером спорта международного класса, в списке его достижений – титулы чемпиона мира в федерации WRPF, чемпиона Азии, чемпиона Республики Казахстан по пауэрлифтингу и жиму лежа. За свою карьеру военнослужащий установил два мировых рекорда», - говорится в сообщении.


Международный мультитурнир «GOLDEN TIGER - XIII» - традиционный фестиваль силовых видов спорта. В этом году в соревнованиях по 50 видам спорта приняли участие около 9 000 спортсменов.


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Ключевые слова: Спорт, Армия,
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