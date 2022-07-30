Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Военнослужащий-срочник совершил суицид в Степногорске
30 Июля 2022 20:50

Военнослужащий-срочник совершил суицид в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий срочной службы воинской части 3517 города Степногорска совершил суицид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службу РгК «Орталық», 29 июля около 21.00 часов, выполняя службу в качестве дневального по автопарку, военнослужащий срочной службы рядовой У. отпросился у дежурного по автопарку сходить в туалет. Через некоторое время он был обнаружен в «кладовом» помещении автопарка в повешенном состоянии.

«Дежурной службой автопарка незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, после чего военнослужащий был доставлен на санитарной машине в центральную районную больницу города Степногорска, где и была констатирована его смерть», - поделились в ведомстве.

27-летний рядовой У. был призван Панфиловским Отделом по делам обороны Жетысуской области осенью 2021 года.

«Обстоятельства происшествия выясняются, проводится служебное расследование. По предварительным данным, суицид не связан с прохождением службы», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее в центральной районной больнице Кордайского района был констатирован факт смерти офицера департамента Пограничной службы КНБ по Жамбылской области Азата Үмбетұлы. Предварительно причиной смерти установлено кровоизлияние в мозг.


Новости по теме
Служебные расследования проводятся по фактам суицида двух военнослужащих Нацгвардии
Несколько десятков жилых домов подтопило после ливня в Кокшетау
Поселки близ Нур-Султана подключат к отоплению и водоснабжению
Читайте также
Служебные расследования проводятся по фактам суицида двух военнослужащих Нацгвардии
Кредит оформил акмолинец на инвалида под предлогом помощи в трудоустройстве
Несколько десятков жилых домов подтопило после ливня в Кокшетау
Раскопки на поселении Красный Яр продолжаются - найдены уникальные артефакты
Работник сферы земельных отношений подозревается в мошенничестве в Акмолинской области
Из-за сильного дождя затопило рынок и улицы Степногорска
Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
Лжесотрудник банка выманил 3,5 млн тенге у акмолинки
Популярное
1 Число заболевших коронавирусом растет в Байконуре
2 День траура объявили в Грузии в связи с крушением спасательного вертолета
3 Землетрясение силой в два балла ощутили жители Усть-Каменогорска
4 Димаш Кудайберген приложит усилия для популяризации науки в Казахстане
5 Рыбу, попавшую в обмелевшие водоемы, спасают в Атырауской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив