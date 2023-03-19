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    15:15, 19 Март 2023 | GMT +6

    Военнослужащий спас провалившегося под лед ребенка в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий Службы государственной охраны в Астане спас ребенка, провалившегося под лед реки. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Вечером 18 марта 2023 года военнослужащий Службы государственной охраны Республики Казахстан М. Розаков направляясь в спорткомплекс «Алатау» услышал призывы о помощи со стороны набережной реки Акбулак. Подбежав к мосту, он увидел мальчика Р. Фатоева, 2013 г.р., провалившегося под лед реки. Военнослужащий среагировал оперативно, вытащив ребенка из воды. Прибывшая по вызову супруги военнослужащего бригада скорой помощи осмотрела мальчика в здании спорткомплекса, после чего он в сопровождении родственника был доставлен в городское медицинское учреждение для дальнейшего осмотра», - сообщили в Службе госохраны.


    Теги:
    Спасение Происшествия Происшествия, ЧС Астана
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