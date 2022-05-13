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Военнослужащий совершает велопробег в честь 30-летия Вооруженных сил РК
13 Мая 2022 22:32

Военнослужащий совершает велопробег в честь 30-летия Вооруженных сил РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Офицер казахстанской армии майор Олжас Тойшибаев решил посвятить свой очередной отпуск уникальному достижению, поставив для себя цель - преодолеть на велосипеде свыше трех тыс. км, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Военнослужащий отправился в путь 24 апреля из Атырау, где он проходит службу. Офицер уже побывал в Уральске, Актобе, Ыргызе, Арале, Кызылорде, Туркестане и Шымкенте. В Таразе майора Олжаса Тойшибаева приветствовали военнослужащие регионального командования «Юг».

«Свой велопробег я посвящаю 30-летию Вооруженных сил, - подчеркнул майор Олжас Тойшибаев. – Как военный человек, как офицер казахстанской армии, который постоянно занимается физической подготовкой, хотел испытать себя физически и морально. Подняться на новый уровень, укрепить свой дух».

В пути военнослужащий сбросил 10 кг веса, но приобрел новые знакомства и массу впечатлений. На маршруте движения военнослужащий посещает исторические места, знакомится с местными достопримечательностями.

Впереди – Алматы, завершающая точка велопробега. Там к встрече готовятся его родные и близкие – Олжас Тойшибаев оттуда родом, а также друзья из Десантно-штурмовых войск, где он несколько лет проходил воинскую службу.



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