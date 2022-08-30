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Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде
30 Августа 2022 10:23

Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – 24-летний военнослужащий упал во время марша и перестал подавать признаки жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащий контрактной службы скончался на территории воинской части 52 859 Министерства по ЧС в Караганде. У него произошла внезапная остановка сердца.

«Врачи медицинского блока тут же стали оказывать ему помощь. Вызвали параллельно скорую помощь, но спасти его не удалось», - сообщили в пресс-службе МЧС.

Предварительная причина смерти - панкреонекроз.

По словам командира воинской части Жаната Омарова, на здоровье молодой человек никогда не жаловался.

«Военнослужащего звали Елсултан. Он никогда не жаловался на здоровье. Ежегодно проходил медосмотр. Это обязательная процедура. В этом году он должен был пройти медосмотр с 30 августа по 1 сентября. В тот день военнослужащий был в хорошем настроении, участвовал в практических занятиях перед днями усиления. Он был профессионалом, в планах было продвигать его по службе», - сказал подполковник Жанат Омаров.

Недавно еще один военнослужащий погиб. В Алматы военнослужащий Нацгвардии смертельно ранил себя из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова.


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