Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте

Редактор:  
Зифа Хабирова
19 Июня 2023, 12:53
Военнослужащий скончался после тренировки в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Военнослужащий скончался после беговой тренировки в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональное командование «Оңтүстік» Национальной гвардии РК.

15 июня 2023 года в соответствии с планом боевой подготовки воинской части 6506 с военнослужащими проводилась беговая тренировка по преодолению дистанции с пересеченной местностью.

«После окончания мероприятия военнослужащий Б. Байжанов почувствовал недомогание и ему незамедлительно была оказана первая медицинская помощь. Далее он был доставлен в первую городскую клиническую больницу города Шымкент и госпитализирован в реанимационное отделение. На следующий день около 17.15 часов была констатирована смерть военнослужащего», - сообщили в ведомстве.

Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование.


Армия   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее