Военнослужащий пробежал 350 км за двое суток и попал в Книгу рекордов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Он пробежал 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон.

26 октября на финише в поселке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья Рауана.

«Благодаря настойчивости и воле к победе, сержант 3 класса Рауан Абылханов установил рекорд, пробежав дистанцию за 47 часов 23 минуты», – сказал первый заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Жанибек Саргазин.

На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль.

























Фото : gov.kz