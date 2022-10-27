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    23:00, 26 Октябрь 2022 | GMT +6

    Военнослужащий пробежал 350 км за двое суток и попал в Книгу рекордов Казахстана

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Он пробежал 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон.

    26 октября на финише в поселке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья Рауана.

    «Благодаря настойчивости и воле к победе, сержант 3 класса Рауан Абылханов установил рекорд, пробежав дистанцию за 47 часов 23 минуты», – сказал первый заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Жанибек Саргазин.

    На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль.









    Фото : gov.kz

    Теги:
    Общество Вооруженные силы Минобороны РК
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