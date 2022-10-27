23:00, 26 Октябрь 2022 | GMT +6
Военнослужащий пробежал 350 км за двое суток и попал в Книгу рекордов Казахстана
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Он пробежал 350 км по маршруту учебный центр «Али» – поселок Шелек Алматинской области за 48 часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Командир боевой машины роты обеспечения учебного центра «Али» Военного института Сухопутных войск сержант 3 класса Рауан Абылханов успешно завершил ультрамарафон.
26 октября на финише в поселке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья Рауана.
«Благодаря настойчивости и воле к победе, сержант 3 класса Рауан Абылханов установил рекорд, пробежав дистанцию за 47 часов 23 минуты», – сказал первый заместитель начальника Военного института Сухопутных войск подполковник Жанибек Саргазин.
На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль.
Фото : gov.kz