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13 Июня 2022 12:37
Военнослужащий получил травму головы и скончался в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба регионального командования «Шыгыс» Национальной гвардии РК распространила официальную информацию о гибели военнослужащего по контракту. Несчастный случай произошел в автопарке воинской части 5512 в Павлодаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
«12 июня в 19:15 военнослужащий контрактной службы старший сержант Айбек Турсымбаев во время плановых работ в парке воинской части при подкачке шины получил травму головы, несовместимую с жизнью», – говорится в сообщении.
В военчасти добавили, что полицейские начали досудебное расследование.
Командование РгК «Шыгыс» принесло соболезнования родным и близким старшего сержанта Айбека Турсымбаева.
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