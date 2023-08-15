Военнослужащий погиб на Талдыкорганской авиационной базе

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Происшествие произошло при подготовке к вылету боевого самолета на Талдыкорганской авиационной базе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.



«15 августа на Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса, в результате которого пострадали два военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.

Проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.