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    21:08, 01 Август 2023 | GMT +6

    Военнослужащий Нацгвардии завоевал «бронзу» ЧМ по фехтованию

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    Фото: olympic.kz
    МИЛАН. КАЗИНФОРМ - С 22 по 30 июля в Милане прошел чемпионат мира по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Более тысячи спортсменов из 155 стран разыграли награды мирового первенства в столице Италии.

    Инструктор по спорту спортивной команды Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Руслан Курбанов добился впечатляющих результатов – завоевал «бронзу» в дисциплине «шпага». Взойти на пьедестал почета ефрейтору Курбанову позволила победа в четвертьфинале над хозяином турнира итальянцем Валерио Куомо (15:12).

    К сожалению, в схватке за выход в финал казахстанец уступил венгру Томашу Коху (11:15). Тем не менее он стал первым представителем нашей страны, кому удалось выиграть медаль мирового первенства.

    «Впечатления непередаваемые. Наверное еще до конца не осознал такой результат. Я в спорте 20 лет и шел к этому очень долго. На предыдущих двух мировых чемпионатах я останавливался в шаге от медали. И вот, наконец, «бронза». Вдвойне приятно, что это первая медаль не только для меня лично, но и для всей страны», – говорит гвардеец.


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