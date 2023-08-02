Военнослужащий Нацгвардии завоевал «бронзу» ЧМ по фехтованию

МИЛАН. КАЗИНФОРМ - С 22 по 30 июля в Милане прошел чемпионат мира по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Более тысячи спортсменов из 155 стран разыграли награды мирового первенства в столице Италии.

Инструктор по спорту спортивной команды Национальной гвардии Республики Казахстан ефрейтор Руслан Курбанов добился впечатляющих результатов – завоевал «бронзу» в дисциплине «шпага». Взойти на пьедестал почета ефрейтору Курбанову позволила победа в четвертьфинале над хозяином турнира итальянцем Валерио Куомо (15:12).

К сожалению, в схватке за выход в финал казахстанец уступил венгру Томашу Коху (11:15). Тем не менее он стал первым представителем нашей страны, кому удалось выиграть медаль мирового первенства.

«Впечатления непередаваемые. Наверное еще до конца не осознал такой результат. Я в спорте 20 лет и шел к этому очень долго. На предыдущих двух мировых чемпионатах я останавливался в шаге от медали. И вот, наконец, «бронза». Вдвойне приятно, что это первая медаль не только для меня лично, но и для всей страны», – говорит гвардеец.