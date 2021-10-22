Военнослужащий Нацгвардии выстрелил себе в голову в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Военно-следственное управление Центрального региона проводит досудебное расследование по факту смерти военнослужащего срочной службы воинской части 5516 Национальной гвардии РК в Темиртау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе РгК «Орталық» Национальной гвардии РК, 21 октября, около 01.30 ночи, военнослужащий срочной службы, выполняя службу на посту, совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы. Военнослужащий в экстренном порядке был доставлен в городскую больницу. Несмотря на предпринимаемые меры, его не удалось спасти. В 02.20 констатирована смерть военнослужащего.

«По данному факту проводится досудебное расследование Военно-следственным управлением центрального региона, командованием регионального командования назначено служебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются», - сообщили в РгК «Орталық».

Погибший рядовой родом из Туркестанской области. Ему было 20 лет.

Главное командование, командование регионального командования «Орталық» Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.