Военнослужащий Нацгвардии выстрелил себе в голову в Темиртау
Как сообщили в пресс-службе РгК «Орталық» Национальной гвардии РК, 21 октября, около 01.30 ночи, военнослужащий срочной службы, выполняя службу на посту, совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия в область головы. Военнослужащий в экстренном порядке был доставлен в городскую больницу. Несмотря на предпринимаемые меры, его не удалось спасти. В 02.20 констатирована смерть военнослужащего.
«По данному факту проводится досудебное расследование Военно-следственным управлением центрального региона, командованием регионального командования назначено служебное расследование. Причины и обстоятельства выясняются», - сообщили в РгК «Орталық».
Погибший рядовой родом из Туркестанской области. Ему было 20 лет.
Главное командование, командование регионального командования «Орталық» Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.