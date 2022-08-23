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    20:22, 22 Август 2022 | GMT +6

    Военнослужащий Нацгвардии смертельно ранил себя в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРM – Военнослужащий ранил себя из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «22 августа около 15:15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 города Алматы Абылай Сабыров (2001 года рождения) допустил огнестрельное ранение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения данный военнослужащий скончался.

    Правоохранительными органами проводятся следственные действия. Для выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование. Главное командование и региональное командование «Оңтүстік» Национальной гвардии выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего Абылая Сабырова», - сообщили в ведомстве.

    Другая информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.


    Теги:
    Нацгвардия Алматы Вооруженные силы Происшествия Происшествия, ЧС
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