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Военнослужащий из Тараза установил новый спортивный рекорд

Автор:  
Галина Скрипник
28 Июня 2023, 11:56
Военнослужащий из Тараза установил новый спортивный рекорд Фото: Владимир Мартыненко пресс-служба Таразского гарнизона

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Командир снайперского взвода регионального командования «Юг» сержант 3-го класса Евгений Нам из Тараза установил новый рекорд по подтягиванию на перекладине. На чемпионате Вооруженных Сил по многоборью, который проходил в Балхаше он подтянулся 152 раза, что стало абсолютным рекордом в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Евгений Нам побил все зарегистрированные до недавнего времени рекорды по количеству подтягиваний, в том числе свой собственный», - рассказала руководитель пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Министерства обороны РК подполковник Дина Мухаринова.

Напомним, что в феврале 2023 года представлявший город Тараз Евгений Нам стал победителем Гранд-финала Tartyl Fest в весовой категории до 80 кг.

35-летнему фавориту популярного спортивного турнира, военнослужащему регионального командования «Юг», удалось подтянуться 52 раза на турнике.

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В 5-й механизированной бригаде регионального командования «Юг», где служит Евгений Нам, его встречали как чемпиона. На плац командир снайперского взвода прошел под аплодисменты военнослужащих, офицеры-командиры выразили благодарность. От имени командования механизированной бригады и всего личного состава воинской части рекордсмену вручили подарки. А затем сослуживцы, не сдержав эмоций, принялись подкидывать Евгения, рассказала подполковник Дина Мухаринова.

Чемпионат Вооруженных Сил по многоборью в городе Балхаше проходил в рамках XX Спартакиады Вооруженных Сил РК. Военно-спортивный комплекс многоборья включает в себя выполнение стрельб из автомата Калашникова, метание гранаты на дальность, подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и 3 километра.

По словам спикера, мастер спорта Евгений Нам преуспел во всех направлениях, заняв первое место в личном зачете. Однако, подтянувшись на перекладине 152 раза, Евгений только за это упражнение набрал сумму баллов, которая обеспечила ему выход в лидеры – 4 780 баллов за один вид. За все пять видов упражнений он набрал 8 006 баллов. Для сравнения, спортсмен, занявший второе место в личном зачет, набрал 5 567 баллов.

Благодаря вкладу Евгения Нама и усилиям всей команды, сборная регионального командования «Юг» заняла первое общекомандное место в чемпионате Вооруженных Сил по многоборью.

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«Секрета никакого здесь нет, – пояснил Евгений Нам. – Надо просто много трудиться, тренироваться, заниматься, наращивать усилия и стремиться к своей цели. Моя цель была - достигнуть максимального количества подтягиваний. Важно было сосредоточиться, собраться с силами и не сдаваться».

На вопрос о том, как получилось, что в финале фестиваля Tartyl Fest он подтянулся 52 раза, а на чемпионате Вооруженных Сил в три раза больше, Евгений сказал, что на спортивном фестивале он переволновался. А на военном чемпионате чувствовал себя спокойно.

Командир снайперского взвода мотострелкового батальона 5-й механизированной бригады имени Бауыржана Момышулы Евгений Нам 16 лет служит в Вооруженных Силах РК. В войсках регионального командования «Юг» он прошел путь от солдата срочной службы до сержанта 3-го класса. Все годы его армейской службы неразрывно связаны со спортом. Евгений Нам намерен продолжать тренировки и укреплять физическую форму и спортивные навыки. И он сам, и его сослуживцы уверены, что именно благодаря службе в армии, а также твердой самодисциплине, ему удается добиваться высоких результатов в спорте, рассказала начальник пресс-службы Таразского гарнизона Медиа-центра Минобороны РК подполковник Дина Мухаринова.


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