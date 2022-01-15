Военнослужащий из Актобе остался верен присяге - в соцсети обсуждают видео с митинга

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В соцсетях стало популярным видео как активисты митинга в Актобе пытались переманить на свою сторону военнослужащего Национальной гвардии. Однако гвардеец остался верен присяге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Митинг проходил 5 января на площади областного акимата Актобе. Выяснилось, что на видео запечатлен военнослужащий воинской части 6655 РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан лейтенант Улан Мырзабай, уроженец города Капшаная Алматинской области. Молодой офицер служит в войсках Нацгвардии с 2017 года.

«В этот день личный состав Актюбинской части был задействован в оцеплении акимата центральной площади города. Лейтенант Улан Мырзабай со своими сослуживцами находился в первых рядах оцепления. К нему подошли активисты, стали уговаривать и просить перейти на их сторону, как оказалось, это снимали на видео. Однако гвардеец остался верен военной присяге, до конца выполнял приказ своих командиров и не перешел на сторону нарушителей закона», - рассказал руководитель пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии подполковник Ерболат Султанов.

Гвардеец, участвующий в охране правопорядка, рассказал о произошедших событиях. По его словам, в руках были арматуры, камни, газовые баллончики.

«Изначально мы не мешали, наоборот охраняли митингующих, чтобы они высказали свое мнение и недовольство. После уже некоторые люди, я не знаю, что они употребляли, но они были явно не в себе. И у многих в руках были камни, палки, арматуры и «коктейли Молотова». В тот момент я находился в первых рядах боевого порядка, вдруг из толпы митингующих несколько активистов подошли и стали снимать на камеру, всячески уговаривали меня перейти на их сторону, встать вместе с ними. Несмотря на провокационные действия со стороны протестующих, я выполнял приказ. Ведь каждый из нас клялся защищать Родину мужественно и умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и жизни. Страна доверила нам охранять общественную безопасность наших граждан, и я думаю, надо быть достойным этого доверия. Я верно служу своей Родине, я дал присягу и должен выполнять поставленный приказ»,- отметил Улан Мырзабай.





Национальная гвардия всегда выступала и выступает как мощная государственная система, способная поставить жесткий заслон преступности, защитить конституционные права и свободы граждан, поддерживать и обеспечивать должный правопорядок и общественную безопасность в стране, добавляет лейтенант.